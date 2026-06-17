

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، استاندار مازندران، از تحویل ۵۶۲ دستگاه دوربین پلاک‌خوان به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال در سال گذشته به روستا‌های استان خبر داد و گفت: این اقدام یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر ارتقای ضریب امنیت، افزایش ایمنی و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی در مناطق روستایی عنوان کرد. ‎

مهدی یونسی با بیان اینکه این تجهیزات نقش مؤثری در رصد ترددها، شناسایی خودرو‌های مشکوک و تسریع در اقدامات انتظامی و امنیتی خواهند داشت، افزود: تحویل ۵۶۲ دوربین پلاک‌خوان، جلوه‌ای روشن از عزم جدی دولت برای تقویت امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرائم و افزایش احساس امنیت در میان روستاییان است.

او با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه است، افزود: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی و هوشمندسازی زیرساخت‌های امنیتی، گام بلندی در جهت حفظ آرامش، امنیت و آسایش مردم شریف روستا‌های استان برداشته شده است.

یونسی رستمی با اشاره به جایگاه راهبردی روستا‌ها در تولید، اقتصاد و فرهنگ استان گفت: روستا‌های مازندران سنگر‌های تولید، تلاش و خودکفایی هستند و تأمین امنیت این مناطق، تضمین‌کننده پویایی و شکوفایی استان خواهد بود.

استاندار مازندران با بیان اینکه مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند امنیتی در سراسر استان با قدرت ادامه خواهد یافت، افزود: هدف ما ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از نظارت هوشمند برای حفاظت از جان، مال و آرامش مردم در دورترین نقاط استان است.

وی ادامه داد: مازندران با اتکا به همدلی مردم، تلاش نیرو‌های انتظامی و امنیتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر تبدیل شدن به الگویی موفق در امنیت پایدار روستایی است و این مسیر با قوت و شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.