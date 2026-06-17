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مدیر جهاد کشاورزی کارون از اجرای طرح کاشت ۹۴ اصله نهال کنار هندی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدنورالله موالی زاده افزود: با هدف تنوع بخشی به الگوی کشت و توسعه کشت گونههای بازار پسند، طرح کاشت ۹۴ اصله نهال کنار هندی در مزارع کشاورزی شهرستان کارون در دستورکار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این کنارها در در سطح ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی شهرستان کارون کشت شده است، ادامه داد: این طرح با استفاده از نهالهای تأمینشده از محل اعتبارات رایگان باغبانی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: توسعه کشت گونههای اقتصادی و سازگار با شرایط منطقه، علاوه بر کمک به بهبود الگوی کشت، زمینه افزایش درآمد کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود را فراهم میکند.