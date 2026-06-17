مردم عزادار لواسان در صد و هشتمین شب پایداری، با تجمعی باشکوه در سوگ حضرت سیدالشهدا (ع) و رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای از بصیرت و نظمی نوین در جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با حال و هوای معنوی شب‌های محرم، اجتماع بزرگ مردم لواسان در قالب پویش «وعده ۱۰۸» برگزار شد. در این مراسم که با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم همراه بود، سوگواران حسینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر پیوند ناگسستنی میان نهضت عاشورا و مکتب انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این قرار شبانه، با سردادن شعار‌های مقتدرانه و عزاداری سنتی، اعلام کردند که شهادت رهبر انقلاب، شعله‌های ایستادگی و وحدت را در دل ایرانیان فروزان‌تر کرده است. این تجمع حماسی نشان داد که مردم لواسان همچنان در صف اول دفاع از ارزش‌های نظام و حمایت از جایگاه ولایت ایستاده‌اند و هیچ تهدیدی نمی‌تواند خللی در عزم استوار آنان ایجاد کند.