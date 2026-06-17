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برنامههای «حسینیه معلی»، «من حسین (ع) را دوست دارم»»، «یه خونه یه آشپزخونه» و مجموعه مستند «مقاوم شهر»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزار خبرگزاری صداوسیما، «حسینیه معلی»، هر روز حوالی ساعت ۱۷ از شبکه سه پخش میشود. این برنامه هر شب ساعت ۲۰ نیز از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن میرود.
«من حسین (ع) را دوست دارم»»، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو ایران و ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه نسیم پخش میشود. روایت عشق و ارادت هیئتهای عزاداری یزد به حضرت سیدالشهدا (ع) و برگزاری مراسم عزاداری در این شهر موضوع این برنامه است.
برنامه «یه خونه یه آشپزخونه»، در ۲۰ قسمت شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۳ از شبکه کودک، پخش میشود. آشنایی کودکان با سبک زندگی سالم، شناخت مواد غذایی مفید و آموزش آداب سفره موضوع این برنامه است.
مجموعه مستند «مقاوم شهر»، هر روز ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه افق پخش میشود. نقش مردم و زندگی اجتماعی در دوران جنگ موضوع این مجموعه است.