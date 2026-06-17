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دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین ، کتاب سفید با عنوان «ایجاد نظام حکمرانی جهانی عادلانهتر و منطقیتر: اندیشهها، ابتکارات و اقدامات چین» را منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن این کتاب سفید به تفصیل مفاهیم علمی، ارزشهای مرتبط با دوره زمانی و اهمیت جهانی ابتکار حکمرانی جهانی را تبیین کرده، اقدامات و دستاوردهای چین در مشارکت و هدایت اصلاح و ایجاد نظام حکمرانی جهانی را بهطور جامع تشریح میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد تا با یکدیگر در اجرای ابتکار حکمرانی جهانی همکاری کرده و نظام حکمرانی جهانی عادلانهتر و منطقیتری بنا کنند.
این کتاب سفید تأکید میکند که چین بهعنوان قدرتی مسئولیتپذیر و با برافراشتن پرچم «جامعه بشری با سرنوشت مشترک»، پیشگام در اجرای واقعی چندجانبهگرایی است و همواره بدون تزلزل نقش سازنده صلح جهانی، مشارکت کننده در توسعه جهانی، حفاظت از نظم بینالمللی و تأمین کننده کالاهای عمومی جهانی را ایفا کرده و با فعالیتهای خود در راستای شکلگیری نظام حکمرانی جهانی عادلانهتر و منطقیتر تلاش میکند.
کتاب سفید میافزاید که جهان امروز با چالشها و بحرانهای جدی و پیچیدهای روبهروست؛ تشدید این چالشها، ضرورت حکمرانی مؤثرتر را بیش از پیش آشکار میسازد. «قانون جنگل» بنیانهای حقوق بینالملل را بهشدت تضعیف کرده، ترمیم نقایص نظام حکمرانی جهانی الزامی است و باید به صدای «جنوب جهانی» بیش از پیش گوش فرا داد. ابتکار حکمرانی جهانی پاسخی متناسب با عصر حاضر برای گشودن این گرهها ارائه میدهد.
براساس این کتاب سفید، رفاه بشریت محور اصلی دغدغههای حکمرانی جهانی است و مردم کشورهای مختلف، بازیگران و بهرهمندان اصلی آن بهشمار میروند. تنها در صورتی که رفاه و ارتقای معیشت مردم مبنا قرار گیرد وبه طور مداوم برای آنها اطمینان و چشماندازی پایدار ایجاد شود، نظام حکمرانی جهانی میتواند بطور فراگیر مورد حمایت قرار گیرد و بهطور مؤثر عمل کند.