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خودروی سردار آزمون به دلیل تخلفات قانونی در کرمان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی کرمان از توقیف یک دستگاه پورشه متعلق به یک فوتبالیست معروف برابر با دستورات قضایی خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی، گفت: خودروی مذکور که به دلیل تخلفات قانونی و برابر با احکام صادره در لیست توقیفیهای اموال سردار آزمون قرار داشت، توسط گشتهای محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات و اجرای دقیق قانون خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و کنترلی پلیس بهصورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و همچنین برخورد با خودروهای متخلف ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت..