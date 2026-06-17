پیشرفت ۷۰ درصدی تصفیهخانه آب شرب دراسله سوادکوه
طرح تصفیهخانه آب شرب دراسله با هدف تامین آب پایدار شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل آبفا مازندران از پیشرفت ۷۰درصدی طرح تصفیهخانه آب شرب دراسله خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای جمعیت تحت پوشش شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی در حال اجراست.
بهزاد برارزاده با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای زیرساختهای تأمین آب منطقه افزود: برای تکمیل طرح تصفیهخانه دراسله قراردادی به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال در سال جاری منعقد شده است.
او ادامه داد: این تصفیهخانه با ظرفیت ۱۵۰ لیتر در ثانیه پس از تکمیل و بهرهبرداری، نقش مهمی در تأمین آب شرب پایدار منطقه ایفا خواهد کرد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل آبفا مازندران با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای زیرساختی در استان، ابراز امیدواری کرد با تأمین بهموقع منابع مالی، عملیات اجرایی این طرح در موعد مقرر تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شود.