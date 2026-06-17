معاون وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح چندین پروژه مهم راهسازی و بازدید از روند اجرای طرح‌های زیرساختی و راهبردی استان وارد کرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی، صبح چهارشنبه ۲۷ خردادماه در سفری یک‌روزه با استقبال معاون عمرانی استاندار کرمان و نمایندگان مردم «کرمان و راور» و «رفسنجان و انار» در مجلس شورای اسلامی وارد فرودگاه بین‌المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد تا ضمن افتتاح چندین پروژه مهم راهسازی، از روند اجرای طرح‌های زیرساختی و راهبردی استان نیز بازدید کند.

در جریان این سفر، آیین بهره‌برداری از دو پروژه مهم جاده‌ای شامل قطعه‌ای از بزرگراه «کرمان _ بافت» به طول ۱۷ کیلومتر و محور «سیرجان _ قطرویه» به طول ۲۲.۵ کیلومتر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، در ادامه برنامه‌های سفر خود از روند عملیات اجرایی پروژه راهسازی «راور _ دیهوک» و «بافت_ سیرجان» بازدید خواهد کرد و آخرین وضعیت پیشرفت بخشی از آزادراه «انار _ شهربابک _ سیرجان _ باغات» را مورد بررسی قرار می‌دهد.