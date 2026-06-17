به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی‌ حفاری ایران و جهاد دانشگاهی در اهواز با اشاره به جایگاه راهبردی این شرکت در صنعت نفت کشور اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران از زمان تأسیس تاکنون نقش محوری در حفاری چاه‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تعمیری و همچنین کشف میادین جدید نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور ایفا کرده است.

وی افزود: این شرکت به عنوان یک مجموعه مادر تخصصی در صنعت حفاری، افزون بر اجرای عملیات حفاری، در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی یکپارچه نیز نقش مؤثری در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز کشور داشته است.

فولادی با اشاره به سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای نوسازی ناوگان حفاری گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در ساخت تجهیزات، قطعات و دستگاه‌های حفاری از برنامه‌های مهم این شرکت است و در همین راستا، با بهره‌گیری از توان فنی و تجربیات جهاد دانشگاهی، ساخت ۲ دستگاه دکل حفاری خشکی سنگین در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه فناوری بومی و افزایش توان ساخت داخل در صنعت نفت دنبال می‌شود.

آمادگی برای تامین نیازهای صنعت حفاری

رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت نیز با ابراز خرسندی از تداوم همکاری‌های مشترک با شرکت ملی حفاری ایران، بر آمادگی این نهاد برای مشارکت در تأمین نیازهای صنعت حفاری کشور تاکید کرد.

ولی‌الله روشن گفت: جهاد دانشگاهی با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و صنعتی، آمادگی دارد همانند گذشته در حوزه طراحی، ساخت تجهیزات و دکل‌های حفاری با شرکت ملی حفاری ایران همکاری کند و در مسیر پایداری تولید در صنعت نفت نقش‌آفرین باشد.

مدیر مرکز مهندسی و ساخت دکل‌های حفاری جهاد دانشگاهی با اشاره به سابقه بیش از ۲۰ سال همکاری میان ۲ مجموعه اظهار کرد: ساخت دکل‌های حفاری خشکی سنگین فتح ۷۱، ۷۲ و ۷۳ و نیز ساخت چندین سیستم کنترل برق دکل (SCR) از جمله طرح های مشترک جهاد دانشگاهی و شرکت ملی حفاری ایران بوده است.

مجتبی انوری درباره مشخصات فنی دکل‌های جدید گفت: این دکل‌ها از نوع خشکی سنگین با توان ۲ هزار اسب بخار هستند و نسبت به نمونه‌های پیشین از فناوری‌های به‌روزتر بهره می‌برند. سیستم کنترل برق این دستگاه‌ها از نوع VFD با ساختار AC-AC است که در مقایسه با نسل‌های قبلی دارای قابلیت‌ها و مزیت‌های فنی بیشتری خواهد بود.

در حاشیه این مراسم، مدیران و مسئولان جهاد دانشگاهی از یک دستگاه حفاری در حال عملیات در مناطق نفت‌خیز جنوب بازدید کردند.

براساس این گزارش این تفاهم‌نامه روز سه‌شنبه در آیینی با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت، عضو هیأت امنای جهاد دانشگاهی و جمعی از مدیران و مسئولان دو مجموعه در ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران در اهواز به امضا رسید.