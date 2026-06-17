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هشتاد و دومین جلسه شورای راهبردی سیستان و بلوچستان با محوریت بررسی مسائل کلان و فرصتهای پیشروی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، این نشست با هدف بررسی مسائل کلان استان در ابعاد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی تشکیل شد.
در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم استان در سال ۱۴۰۴ به ویژه در مقاطع جنگ دوازده روزه، کودتای دیماه و جنگ رمضان، چگونگی مدیریت شرایط و حفظ انسجام اجتماعی در مواجهه با تحولات و چالشهای اخیرِ ملی و منطقهای مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون موانع موجود بر سر راه پیشرفت استان پرداختاند.
در این راستا بر این نکته تأکید شد که شرایط و تحولات مربوط به جنگ، فرصتهای مغتنمی را برای نقشآفرینی بیشتر سیستان و بلوچستان جهت حل مسائل دروناستانی و همچنین خدمترسانی مؤثرتر در سطح کلان کشور فراهم آورده است که ضرورت برنامهریزی و همافزایی دستگاههای اجرایی را در این زمینه دوچندان میکند.
در بخش پایانی این جلسه، تمهید مقدمات و هماهنگیهای لازم جهت حضور پرشور مردم شیعه و اهل سنت استان و مشتاقان امام شهید از کشورهای همسایه، در مراسم تشییع و تدفین حضرت آیتالله العظمی شهید امام خامنهای (ره) مورد بررسی قرار گرفت.