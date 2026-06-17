آغاز پویش نذر خون «جانفدایان حسینی» در لرستان
مدیرکل انتقال خون استان لرستان گفت: طرح پویش نذر خون «جانفدایان حسینی» همزمان با ماه محرم آغاز و تا پایان ماه صفر در لرستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل انتقال خون استان لرستان با اشاره به آغاز پویش نذر خون «جانفدایان حسینی» همزمان با ماه محرم در لرستان گفت: پویش «نذر خون جانفدایان حسینی» به نیابت از رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله سید علی خامنهای(ره) و ۵۱ شهید اهداکننده خون استان لرستان که در حمله ددمنشانه و بزدلانه اخیر دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به میهن عزیزمان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند اجرا خواهد شد.
علی سوری با تأکید بر نیاز مستمر به فرآوردههای خونی در مراکز درمانی به ویژه در فصل گرما خاطرنشان کرد: پویش جانفدایان حسینی از روز اول ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.