دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت:

پرونده حقوق عامه مربوط به وضعیت مارال‌های شهر قرق از توابع مرکز استان از دو سال پیش در پی کاهش تعداد و مشکلات نگهداری این گونه ارزشمند، در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و روند بررسی و نظارت بر این مجموعه آغاز شد.

رزاقی نژاد افزود:

نتیجه این ورود و نظارت قضایی، منتهی به بهبود شرایط زیستگاه مارال‌ها و تولد دو رأس مارال شد و یک رأس دیگر نیز به زودی متولد می شود.

وی گفت : پرونده حقوق عامه برای نظارت بر روند مراقبت از این گوزن ها همچنان باز است و تا تثبیت کامل شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت.

حدود نیم قرن پیش نخستین مرکز تکثیر و نگهداری مارال در کشور با هدف بقای نسل این گونه کمیاب در پارک جنگلی قرق گرگان تاسیس شد.