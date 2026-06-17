بهبود شرایط زیست و افزایش زادآوری در زیستگاه گوزن قرمز ایرانی
دادستان مرکز استان گفت : وضعیت نگهداری مارالها و شرایط زیستگاه قدیمی گوزن قرمز ایرانی در پارک جنگلی قرق بهبود یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: پرونده حقوق عامه مربوط به وضعیت مارالهای شهر قرق از توابع مرکز استان از دو سال پیش در پی کاهش تعداد و مشکلات نگهداری این گونه ارزشمند، در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و روند بررسی و نظارت بر این مجموعه آغاز شد. رزاقی نژاد افزود: نتیجه این ورود و نظارت قضایی، منتهی به بهبود شرایط زیستگاه مارالها و تولد دو رأس مارال شد و یک رأس دیگر نیز به زودی متولد می شود. وی گفت : پرونده حقوق عامه برای نظارت بر روند مراقبت از این گوزن ها همچنان باز است و تا تثبیت کامل شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت. حدود نیم قرن پیش نخستین مرکز تکثیر و نگهداری مارال در کشور با هدف بقای نسل این گونه کمیاب در پارک جنگلی قرق گرگان تاسیس شد.