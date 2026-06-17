مردم ولایت‌مدار شهرستان شهریار با حضوری منسجم در میدان شهدای گمنام، صد و هشتمین شب از پویش «قرار در میدان» را به یاد رهبر شهید انقلاب و با شور حسینی پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات خودجوش مردمی در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شب گذشته میدان شهدای گمنام شهریار میزبان سیل خروشان مردمانی بود که برای صد و هشتمین شب متوالی به پاسداری از آرمان‌های انقلاب برخاستند. این تجمع که با دومین شب ماه محرم همزمان شده بود، حال و هوای متفاوتی از جنس ایثار و مقاومت به خود گرفت.

شهریاری‌ها در این مراسم با تاکید بر «میدانداری» و حضور مستمر در صحنه، نشان دادند که راه رهبر فرزانه انقلاب در سایه فرهنگ عاشورا با قدرتی مضاعف ادامه دارد. شرکت‌کنندگان با قرائت زیارت عاشورا و سردادن شعار‌های بصیرتی، بر بیعت ناگسستنی خود با ولایت و آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان در این مقطع حساس تاریخی تأکید کردند.