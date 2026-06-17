به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما منابع محلی گزارش دادند مناطق مختلفی در شهرستان‌های جزین و نبطیه شامگاه گذشته هدف گلوله‌باران شدید توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش‌ها، جنگنده‌های صهیونسیتی حمله‌هایی را به منطقه‌ای در نزدیکی کفر تبنیت انجام دادند و هم‌زمان پرواز هواپیما‌های جنگی این رژیم در آسمان جنوب لبنان ادامه داشت. منابع محلی همچنین از حمله هوایی به منطقه «النبطیه الفوقا» خبر دادند.

روز گذشته هم در حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان ۴ تن به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از ۱۱ اسفند سال گذشته تاکنون، در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، سه هزار و ۸۲۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۱ هزار و ۸۵۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس توافق آتش‌بس و پایان جنگ، رژیم صهیونیستی موظف به خروج از جنوب لبنان است. با این حال، مقامات این رژیم بار‌ها اعلام کرده‌اند که خود را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق نمی‌دانند. قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به نقض مجدد آتش بس، به رژیم صهیونیستی درباره ادامه این وضع هشدار داد.