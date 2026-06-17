شناسایی پهنههای فرونشستی در ۱۴ نقطه آذربایجانغربی
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: به جهت اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در پروژههای راه و شهرسازی و توسعه اماکن شهری و روستایی زون بندی فرونشست زمین در ۱۴ پهنه استان مطالعه و شناسایی شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، پیمان آرامون در جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی که با حضور مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به موقعیت و توپوگرافی آذربایجانغربی موضوعات شناسایی حریم گسل های استان، فرونشست و فرو ریزش در ۱۴ پهنه استان، ارتقا شبکه شتابنگاری استان و مانیتورینگ آنها در کانون توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: در بخش اجرای طرحهای مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی ما کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمان ها در مقررات ساختمان است.
آرامون گفت: شناسایی ساختمانهای بلند و ناایمن از دیگر مواردی است که مورد تاکید هستند و در همین راستا طی یک سال گذشته یک هزار و ۱۳۲ پروژه ساختمانی مورد نظارت عالیه ساخت و ساز قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: دستگاههای زیرمجموعه راه و شهرسازی با تعامل و همپوشانی در راستای توسعه خدمات و زیرساختهای لازم تلاش میکنند و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.
حامد صفاری مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از همکاری و جدیت کمیته مدیریت بحران به راهبری مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بر اجرای قوانین مدون در قانون مدیریت و جانمایی اسکانهای اضطراری تاکید کردند.
گفتنی است دومین جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی آذربایجانغربی با حضور مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی و اعضای کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی استان تشکیل شد.