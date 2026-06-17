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استاد مهدوی دامغانی با تسلط مثالزدنی بر زبانهای فارسی و عربی، از چهرههای اثرگذار عرصه تصحیح متون، پژوهشهای ادبی و آموزش دانشگاهی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه علمی زندهیاد دکتر احمد مهدوی دامغانی گفت: این پژوهشگر برجسته با تسلط مثالزدنی بر زبانهای فارسی و عربی، از چهرههای اثرگذار عرصه تصحیح متون، پژوهشهای ادبی و آموزش دانشگاهی بود و آثار و شاگردان او همچنان در فضای علمی و ادبی کشور نقشآفرین هستند.
دکتر احمد ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، درباره جایگاه علمی زندهیاد دکتر احمد مهدوی دامغانی اظهار کرد: مرحوم دکتر مهدوی دامغانی از استادان برجسته زبان و ادب فارسی در دانشگاه تهران بود. تسلط ایشان بر زبان عربی نیز کمنظیر بود و این زبان را با مهارت و دانش فراوان تدریس میکرد.
وی افزود: دکتر مهدوی دامغانی از شاگردان استاد بدیعالزمان فروزانفر بودند و من همواره دقت و وسواس علمی ایشان را در خوانش و تصحیح متون عربی با علامه محمد قزوینی مقایسه میکنم. ایشان از نظر نگارش، پژوهش و بررسی متون ادبی و تاریخی جایگاه بسیار والایی در میان استادان زبان و ادبیات فارسی داشتند.
این استاد دانشگاه درباره آثار و تألیفات مهدوی دامغانی گفت: ایشان کتابها و متون متعددی را تصحیح، ترجمه و معرفی کردند و بر بسیاری از آثار ارزشمند مقدمههای علمی نوشتند. از جمله میتوان به تصحیح و معرفی چند رساله عربی از متون کهن قرن پنجم هجری و همچنین تصحیح بخشی از «کشفالاسرار» میبدی اشاره کرد.
وی ادامه داد: دکتر مهدوی دامغانی همچنین مقدمهای ارزشمند بر دیوان خازن انصاری نوشت و مقالات متعددی در نشریات تخصصی از جمله «آینه میراث» و «گزارش میراث» منتشر کرد که هر یک از منابع مهم پژوهشی در حوزه زبان و ادب فارسی و مطالعات اسلامی به شمار میآیند.
دکتر ایرانی درباره شاگردان این استاد فقید نیز گفت: افراد بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محضر ایشان بهره بردهاند. در میان شاگردان برجسته ایشان میتوان به دکتر محمود عابدی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، اشاره کرد. افزون بر این، شمار زیادی از پژوهشگران و استادان معاصر از آموزهها و مکتب علمی ایشان تأثیر پذیرفتهاند.
وی درباره استادان مهدوی دامغانی نیز اظهار کرد: ایشان در محضر بزرگان نامداری همچون بدیعالزمان فروزانفر، ذبیحالله صفا، جلالالدین همایی، سیدمحمدکاظم عصار و علامه طباطبایی دانش آموخت و از این رهگذر به مراتب بلند علمی و ادبی دست یافت.
دکتر ایرانی در پایان تأکید کرد: دکتر احمد مهدوی دامغانی از چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب ایران بود که دانش گسترده، دقت علمی و شیوه آموزشی او میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده پژوهشگران و علاقهمندان زبان و ادبیات فارسی است.
بیست و هفتم خرداد در تقویم، سالروز درگذشت استاد احمد مهدوی دامغانی است.