افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا» افتتاح سالن ورزشی «شهید مرضیه نبوی نیا»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سالن ورزشی پرستار شهید مرضیه نبوی‌نیا با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و همسر و فرزند این شهید گرانقدر در محوطه بوستان ملت رشت به بهره‌برداری رسید.

این سالن ورزشی با ۵۵ میلیارد تومان اعتبارِ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ساخته و تجهیز شد که در طبقه همکف در بخش توپی ۷۰۰ مترمربع و در نیم طبقه بالا ۲۰۰ مترمربع فضای ورزشی دارد.

استاندار گیلان در مراسم افتتاح این سالن، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان، گفت: گسترش فضا‌های ورزشی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جامعه به ویژه برای ارتقای سلامت جسمی و روانی جوانان است و دولت در این مسیر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

هادی حق شناس با اشاره به اهمیت نامگذاری این مجموعه به نام پرستار فداکار شهید «مرضیه نبوی‌نیا»، افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا وظیفه‌ای همگانی است و بهره‌برداری از چنین طرح‌هایی به نام شهدا، پیوندی عمیق میان خدمات عمرانی و فرهنگ ایثار و مقاومت ایجاد می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه متوازن امکانات ورزشی در مناطق مختلف گیلان در دستور کار قرار دارد، گفت: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف، زمینه دسترسی عادلانه مردم به فضا‌های ورزشی استاندارد فراهم شود.

شهید مرضیه نبوی نیا پرستار گیلانی در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در مرکز درمانی امام سجاد (ع) رشت در حال مداوای بیماران بود که بر اثر آتش سوزی این مرکز به دست تروریست‌های صهیونی - آمریکایی، زنده زنده در آتش سوخت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.