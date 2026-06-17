با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی صداوسیمای مرکز خراسان شمالی، دکل اصلی فرستنده تلویزیونی شهرستان‌های جاجرم و گرمه که بر اثر تندباد شدید سقوط کرده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت، بازسازی و وارد مدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، وزش تندبادی با سرعت بالا در عصر روز شنبه، ۲۳ خرداد ماه منجر به واژگونی دکل اصلی فرستنده و قطع کامل همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در شهرستان‌های جاجرم و گرمه شد که این حادثه که سکوت خبری و تصویری را به مدت چند ساعت در منطقه حاکم کرده بود، با واکنش سریع تیم‌های امداد فنی مواجه شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه و با پیگیری مسئولان شهرستان، تیم‌های تخصصی تعمیرات و نگهداری فرستنده‌های تلویزیونی از مرکز استان به منطقه اعزام شدند و کارشناسان فنی با وجود وزش باد و دشواری کار در ارتفاع، عملیات جوشکاری، نصب قطعات جایگزین و تنظیم مجدد فرستنده‌ها را آغاز کردند.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد ترمیم خرابی‌های گسترده دکل و بازگشت سیگنال چندین روز به طول بینجامد، اما با همت تیم‌های اعزامی و تلاش بی‌وقفه، این عملیات در کمتر از ۲۴ ساعت به پایان رسید. با نصب تجهیزات جدید، هم‌اکنون تمامی شبکه‌های سیما و استانی با کیفیت مطلوب در خانه‌های مردم جاجرم قابل دریافت است.

بازگشت سریع تصاویر به صفحه تلویزیون‌ها، موجی از رضایتمندی را در میان اهالی جاجرم به همراه داشت.