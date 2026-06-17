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روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده خارج از شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این انفجارها امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ بعداز ظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
خبر دیگر درباره جنگ تحمیلی سوم اینکه مدیریت بحران استان یزد اعلام کرد، ️بر اساس گزارش شرکت بیمه ایران از ۱۵۲ خودرو آسیب دیده جنگ آمریکایی صهیونیستی در یزد، خسارت ۸۲ خودرو سواری و کامیون به مبلغ ۱۵۵ میلیارد ۷۳۴ میلیون ریال پرداخت شد.
بیشترین خسارت پرداخت شده ۹میلیارد ریال مربوط به یک دستگاه کامیون بود. پرونده مابقی خودروهای آسیب دیده نیز در حال رسیدگی است.