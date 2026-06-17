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نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: تقویت وحدت ملی، استمرار حضور آگاهانه مردم و پرهیز از افراط و تفریط، از مهمترین عوامل افزایش اقتدار کشور و مقابله با توطئههای دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی در دیدار دستاندرکاران ستاد مردمی جنگ منطقه سیستان، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور آگاهانه و گسترده مردم همواره یکی از ارکان اصلی قدرت و امنیت کشور بوده و این حضور باید بهصورت مستمر تقویت شود.
وی با بیان اینکه سختیها و مصائب بخشی از سنتهای الهی در مسیر رشد جوامع است، افزود: همانگونه که در مکتب عاشورا آموختهایم، انسان مؤمن در برابر تقدیر الهی صابر است و حتی در دل مشکلات نیز نگاه شاکرانه دارد؛ چراکه این شرایط زمینه رشد، پختگی و استحکام اجتماعی را فراهم میکند.
امام جمعه زاهدان با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: رهبری حکیم انقلاب اسلامی محور وحدت و انسجام کشور است و ملت ایران با تکیه بر ایمان و امید، مسیر پیشرفت و مقاومت را با قدرت ادامه میدهد.
وی حضور مردم در صحنههای اجتماعی و سیاسی را عامل مهمی در تثبیت امنیت و اقتدار کشور دانست و گفت: این حضور، سرمایهای ارزشمند برای نظام اسلامی است که دشمنان همواره در پی تضعیف آن هستند.
آیتالله محامی تأکید کرد: مسائل کشور تنها با اتکا به گفتوگوهای سیاسی یا مقطعی حل نمیشود، بلکه نیازمند تلاش مستمر، برنامهریزی دقیق و مجاهدت در همه عرصههاست.
ضرورت استمرار مشارکت مردمی
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تداوم حضور مردم اظهار کرد: باید با تنوعبخشی به فعالیتها و توجه به همه اقشار جامعه، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و انقلابی فراهم شود.
امام جمعه زاهدان افزود: این اجتماعات مردمی فرصت مهمی برای تقویت فرهنگ دینی، ارتقای آگاهی عمومی و انسجام اجتماعی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت تبیین معارف دینی و انقلابی گفت: بخشی از حضور مردم با شور و احساس همراه است و وظیفه فعالان فرهنگی آن است که این شور را به معرفت، آگاهی و بصیرت تبدیل کنند.
آیتالله محامی با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: روشنگری و تبیین واقعیتهای تاریخی امروز یک ضرورت جدی برای حفظ هویت انقلابی جامعه است.
وحدت ملی و مقابله با تفرقه
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار کرد: حفظ انسجام میان مردم و مسئولان از تأکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب است و همه باید در جهت تقویت این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
وی افزود: دشمنان همواره در پی ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه هستند و در چنین شرایطی باید با تمرکز بر مشترکات، از دامن زدن به اختلافات پرهیز کرد.
آیتالله محامی با اشاره به ضرورت پرهیز از افراط و تفریط گفت: برخی نگاههای تند و تخریبی یا در مقابل، بیتفاوتی نسبت به مسائل کشور، هر دو آسیبزا هستند و باید از آنها پرهیز شود.
وی ادامه داد: مردم باید در عین حضور فعال در صحنه، مطالبهگر، آگاه و ناظر بر عملکردها باشند و مطالبهگری باید همراه با اخلاق و اعتماد باشد.
امام جمعه زاهدان: تقویت وحدت و حضور مردمی، پشتوانه اقتدار کشور در برابر تهدیدهاست
پرهیز از شایعات و حفظ امید اجتماعی
امام جمعه زاهدان با اشاره به برخی شایعات درباره مسائل کلان کشور اظهار کرد: تصمیمگیریها در چارچوبهای قانونی و با حضور نهادهای مسئول انجام میشود و انتشار اخبار غیرمستند میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ امید اجتماعی تأکید کرد و گفت: در کنار بیان نقدها باید از ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه پرهیز شود.
آیتالله محامی در پایان با تأکید بر نقش مهم فعالیتهای مردمی اظهار کرد: هرچه برنامهها با مشارکت واقعی مردم و بهصورت خودجوش شکل بگیرد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و همه باید در مسیر تقویت وحدت، خدمت به مردم و تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.