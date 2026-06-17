به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا منافی با اشاره به اجرای طرح هادی در ۳۲۵ روستا از مجموع ۵۱۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، افزود: با اجرای طرح هادی در این روستاها، درصد برخورداری روستاها از طرح هادی به ۶۳ درصد رسیده است

وی ادامه داد: میانگین اجرای این طرح در کشور ۷۱ درصد است و برای رسیدن به این رقم، اجرای طرح هادی در حدود ۷۰ روستای دیگر شهرستان در دستور کار قرار دارد که امسال پیگیری خواهد شد.

رییس بنیاد مسکن شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای شهرستان ارومیه، ۲۲ روستا کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند که تهیه مطالعات و نقشه طرح هادی برای این روستاها نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به روند بازنگری طرح‌های هادی گفت: تاکنون در ۱۵۱ روستای بالای ۲۰ خانوار بازنگری انجام شده و در صورت تأمین اعتبار، این اقدام در ۱۰۱ روستای دیگر نیز طی سال جاری انجام خواهد شد.

منافی ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزار نفر از روستاییان از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله برای مقاوم‌سازی واحدهای خود استفاده کرده‌اند.

وی درباره طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای حریم شهر نیز گفت: زمین مورد نیاز در ۵ روستا از سوی اداره راه و شهرسازی تحویل شده و پس از الحاق محدوده، ۸۸۹ قطعه زمین تفکیک شده است که ۵۴۴ قطعه آن در مرحله واگذاری به متقاضیان قرار دارد.

رییس بنیاد مسکن شهرستان ارومیه با اشاره به برخی مشکلات روستاهای حریم شهرها خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از عوامل ایجاد این مشکلات است، بنابراین مردم پیش از هرگونه ساخت‌وساز، از کاربری زمین و محدوده قانونی آن اطمینان حاصل کنند.