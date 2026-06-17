به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن النجار در بازدید از خطوط تولید شکر و بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی میان ایران و عراق افزود: تجربه موفق صنایع نیشکری خوزستان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان بصره باشد.

وی با اشاره به سطح بالای یکپارچگی تولید و توان فنی مجموعه توسعه نیشکر اظهار کرد: آنچه در این بازدید مشاهده شد نشان‌دهنده تجربه صنعتی ارزشمند و ظرفیت قابل اتکا برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است.

معاون استاندار بصره عراق خاطر نشان کرد: در مرحله نخست می‌توان همکاری‌های تجاری، ایجاد نمایندگی‌ها و توسعه مبادلات میان شرکت‌های ایرانی و بازار عراق را دنبال و در مراحل بعدی امکان بررسی ایجاد واحد‌های صنعتی مشابه در استان بصره وجود دارد.

النجار همچنین با اشاره به اهمیت تقویت روابط اقتصادی میان استان‌های جنوبی عراق و خوزستان، این سفر را فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی ایران دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات و انتقال تجربه تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی میان دو استان برداشته شود و زمینه برای شکل‌گیری پروژه‌های مشترک فراهم گردد.