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معاون استاندار بصره عراق گفت: تجربه نیشکر خوزستان میتواند مبنای همکاریهای جدید ایران و عراق باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن النجار در بازدید از خطوط تولید شکر و بخشهای مختلف زنجیره ارزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاریهای صنعتی و اقتصادی میان ایران و عراق افزود: تجربه موفق صنایع نیشکری خوزستان میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای مشترک و سرمایهگذاریهای جدید در استان بصره باشد.
وی با اشاره به سطح بالای یکپارچگی تولید و توان فنی مجموعه توسعه نیشکر اظهار کرد: آنچه در این بازدید مشاهده شد نشاندهنده تجربه صنعتی ارزشمند و ظرفیت قابل اتکا برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تولید و سرمایهگذاری است.
معاون استاندار بصره عراق خاطر نشان کرد: در مرحله نخست میتوان همکاریهای تجاری، ایجاد نمایندگیها و توسعه مبادلات میان شرکتهای ایرانی و بازار عراق را دنبال و در مراحل بعدی امکان بررسی ایجاد واحدهای صنعتی مشابه در استان بصره وجود دارد.
النجار همچنین با اشاره به اهمیت تقویت روابط اقتصادی میان استانهای جنوبی عراق و خوزستان، این سفر را فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با ظرفیتهای صنعتی و تولیدی ایران دانست و بر ضرورت گسترش همکاریها در حوزه سرمایهگذاری، صادرات و انتقال تجربه تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، گامهای عملی برای توسعه همکاریهای صنعتی و اقتصادی میان دو استان برداشته شود و زمینه برای شکلگیری پروژههای مشترک فراهم گردد.