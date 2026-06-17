یک باند فعال در سرقت و برداشت غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از خطوط انتقال در شهرستان فلاورجان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و برخورد با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، موضوع کسری سوخت در مسیر خطوط لوله انتقال نفت مازوت در محدوده شهرستان فلاورجان در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

سردار حسنوند افزود: مأموران پلیس آگاهی با ۱۵ روز رصد اطلاعاتی موفق شدند محل فعالیت این شبکه غیرقانونی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، سه نفر از عوامل اصلی را در این شهرستان دستگیر کنند.

وی گفت: متهمان در جریان تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب جرم و همکاری در ایجاد انشعاب غیرمجاز از خطوط انتقال نفت مازوت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: با هماهنگی شرکت ملی نفت و دستور مقام قضایی، محل حفاری و انشعاب‌گیری غیرقانونی شناسایی و اقدامات فنی برای مسدودسازی آن اجرا و چند دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان نیز توقیف شد.

سردار حسنوند گفت: بر اساس اعلام کارشناسان شرکت نفت، میزان خسارت ناشی از تخریب خطوط انتقال و برداشت غیرمجاز فرآورده نفتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات و مستندسازی‌های لازم، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.