مردم غیور شهرستان قدس در صد و هشتمین شب حضور مستمر، با تلفیق شور حسینی و شعور انقلابی، بر ادامه مسیر مقاومت در پی شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس شامگاه گذشته شاهد تجلی اراده مردمی بود که برای صد و هشتمین شب متوالی، میادین شهر را به سنگر دفاع از ارزش‌ها بدل کردند. این تجمع که با ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) همزمان شده، به صحنه وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید، امام خامنه‌ای تبدیل شد.

حاضران با تأکید بر «استمرار میدانداری»، اعلام کردند که حضور در صحنه تا پیروزی نهایی ادامه دارد. مردم قدس با برپایی دسته‌های عزاداری، یادآور شدند که نهضت امام خامنه‌ای ریشه در عاشورا دارد و با شهادت ایشان، این حرکت پرشتاب‌تر ادامه می‌یابد.