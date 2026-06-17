رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، از روند پرداخت تسهیلات به افراد مشمول در بازارچه جنت برای انتقال به محل جدید فعالیت خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی، از روند پرداخت تسهیلات به افراد مشمول در بازارچه جنت برای انتقال به محل جدید فعالیت خود خبر داد.

بابایی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد تاکنون وام خود را دریافت کرده‌اند و سایر افراد نیز در حال تکمیل مدارک و طی فرآیند دریافت تسهیلات هستند.

وی افزود: اعلام شد محل جدید این افراد در سیمون بُلِوار در حال ساخت است و مقرر شده تا ۱۵ تیر تحویل شود.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای هر فردی که در این محل مستقر می‌شود، یک میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده تا بتواند تجهیزات، لوازم و امکانات مورد نیاز خود را تهیه کند و با آغاز فعالیت در محل جدید، روند کسب‌وکار خود را ادامه دهد.

بابایی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات برای باقی افراد نیز در حال پیگیری است تا با تکمیل مدارک، فرآیند دریافت وام آنها انجام شود.