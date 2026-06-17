به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس با بیان اینکه هدف از پرداخت تسهیلات توانمندسازی و رفع نیاز مددجویان است گفت: در سال گذشته مبلغ ۱۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و خودکفایی به ۴۲۳ نفر از نیازمندان از صندوق امداد و ولایت پرداخت شدکه مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به تعداد۳۷ فقره آن مربوط به تسهیلات بانک مهر می‌باشد.

احمد عاشوریان افزود: تأمین هزینه‌های درمانی، کمک هزینه خرید و تأمین مسکن، کمک به خرید لوازم منزل، ودیعه مسکن، پرداخت بدهی، هزینه‌های تحصیلی و اشتغال از موارد پرداخت وام کارگشایی است.

وی گفت:خیران می‌توانند در راستای ترویج سنت حسنه قرض الحسنه نسبت به سپرده گذاری و پرداخت قرض ماندگار در صندوق امداد ولایت اقدام نمایند تا زمینه اعطای وام به نیازمندان و ارایه خدمات بیشتر به مددجویان فراهم نمایند.

شایان ذکر است: در شهرستان چالوس ۳۱۵۴ خانوار تحت حمایت هستند؛ و از مزایای این نهاد بهره مندند.