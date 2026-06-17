همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با ۹ هزار نقطه ایران و ۴۵ کشور جهان، در بیش از ۲۰۰ نقطه روستایی و شهری خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول مجمع جهانی همایش شیرخوارگان حسینی در استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: همایش سراسری شیرخوارگان حسینی همزمان با اولین جمعه ماه محرم ۲۹ خرداد در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار می‌شود.

مالکی گفت: جلسه محوری شیرخوارگان حسینی در مرکز استان ساعت ۸ صبح روز جمعه اول محرم در مصلی المهدی بیرجند برگزار می‌شود.

مسئول مجمع جهانی همایش شیرخوارگان حسینی در خراسان جنوبی افزود: هفت هزار دست لباس و سربند برای شیرخوارگان در استان تهیه و در روز برگزاری مراسم به صورت رایگان به شیرخوارگان اهدا می‌شود.

مالکی افزود: همچنین وسایل ایاب و ذهاب از ساعت هفت صبح از دو مسیر میدان آزادی به سمت مصلی و از میدان شهید آیت الله امام خامنه‌ای به سمت مصلی برای حضور مردم در مسام شیرخوارگان حسینی پیش بینی شده است.

وی گفت: مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) سال ۱۳۸۲ در تهران آغاز به کار کرد و به سرعت در سراسر کشور و حتی خارج از کشور گسترده شد و امسال این مراسم در ۹ هزار نقطه ایران و ۴۵ کشور دنیا برگزار می‌شود.