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بیستوهشتمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت به ریاست استاندار قم، با تصویب ۶ ملک مازاد دولتی، بررسی روند واگذاری نمایشگاه فرش و پیگیری معاوضه املاک برای تأمین سرانههای آموزشی و ورزشی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیستوهشتمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت به ریاست آقای اکبر بهنامجو، استاندار قم، در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.
در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با بهرهبرداری بهینه از املاک و داراییهای دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای تسریع فرآیند مولدسازی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود استان اتخاذ شد.
در جریان این جلسه، ۶ ملک مازاد دولتی، به عنوان دارایی مازاد دستگاه ها؛ پس از بررسیهای فنی و کارشناسی به تصویب اعضای کارگروه رسید و نحوه مصرف منابع حاصل از آنها نیز با اولویت تأمین نیازهای ضروری و اجرای پروژههای مهم استان تعیین شد.
دیگر محور این جلسه بررسی موضوع معاوضه دو فقره از املاک دولتی با بخش خصوصی برای تأمین فضاهای آموزشی و ورزشی مورد نیاز استان بود.
به گفته آقای اکبر بهنام جو استاندار قم مقرر شد این پروندهها برای بررسی ابعاد حقوقی و فنی به کمیته تخصصی ارجاع شده و پیگیریهای مربوط به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در جلسات آتی تعیین تکلیف شود.
همچنین وضعیت واگذاری و تکمیل پروژه نمایشگاه فرش قم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد نشست ویژهای با حضور استاندار، فعالان و نمایندگان جامعه فرش استان برگزار شود تا ضمن بررسی دغدغههای موجود، روند واگذاری و تکمیل این مجموعه بهگونهای نهایی شود که فعالیت نمایشگاه بدون وقفه ادامه یابد.
در پایان جلسه، آقای اکبر بهنامجو بر ضرورت شناسایی دقیق املاک مازاد دستگاههای اجرایی و همکاری مؤثرتر آنها با دبیرخانه کارگروه مولدسازی تأکید کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای دولتی و توسعه زیرساختهای استان دانست.