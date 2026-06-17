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مدیر کل امور مالیاتی فارس از کاهش میانگین زمان رسیدگی و پرداخت استرداد مالیات در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا منتظری اعلام کرد: امسال میانگین زمان رسیدگی و پرداخت استرداد نسبت به پارسال ، حدود ۳۰ روز کاری کاهش یافته است.
بیشترین سهم دریافت استرداد مربوط به مودیان بخشهای صادراتی، صنعتی و واحدهای تولیدی بوده است.
مبلغ «استرداد مالیات عملکرد» با رشد ۲۷۳ درصدی از ۲۸۹ میلیارد ریال به هزار و ۷۷ میلیارد ریال رسید. در بخش «مالیات بر ارزش افزوده» نیز استرداد با رشد ۶۵ درصدی از ۱۴ هزار میلیارد ریال به ۲۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
منتظری با اشاره به نقش سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در تسریع فرآیندها، گفت : پایش مستمر پروندهها و اولویتبندی درخواستها باعث شده تعداد پروندههای معوق استرداد در استان در سطح پایینی قرار داشته باشد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس بیان داشت: چالشهای اصلی شامل ضرورت بررسی صحت اعتبارات مالیاتی، مغایرتهای اطلاعاتی و تکمیل نبودن مستندات برخی مودیان بوده که با اقدامات اصلاحی و استفاده از سامانههای الکترونیکی بهبود یافته است.