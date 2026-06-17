سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به پرشدگی ۳۱ درصدی سد‌های تهران گفت:هم اکنون‌ هنوز با عدد ایده آل فاصله داریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه شبکه خبر گفت: هفته مدیریت مصرف آب که معروف به هفته صرفه‌جویی است از ۲۵ خرداد آغاز شده و همچنین در روز‌های پایانی بهار چندسالی است که هفته‌ای به نام هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف نامگذاری شده است

وی ادامه داد: هدف از این طرح این است تا بتوانیم یک عزم و اتفاق جمعی را برای اصلاح الگوی مصرف و همچنین مراقبت‌هایی در تابستان در خصوص مصرف آب رقم بزنیم، رابطه مستقیم افزایش مصرف آب و دما مشهود است به طوری که با افزایش دما ما شاهد افزایش صعودی مصرف‌ آب در کلانشهر‌ها بخصوص در تهران هستیم.

بخشی اضافه کرد: بارندگی‌های تهران تا امروز به ۱۷۵ میلی متر رسیده و تا ۲۸۵ میلی متر ایده آل، فاصله دارد. بارندگی ماه‌های اخیر امیدوارکننده بود ولی کامل و تکمیل کننده نبود، و تا ماه‌های پیش رو بعید است ما بتوانیم این ۱۰۵ میلی متر کسری را جبران کنیم.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: همچنان سال گذشته سایه کاهش بارندگی منابع زیر سطحی ما را تهدید کرد، و تهران فقیر‌ترین استان از لحاظ سرانه منابع آبی تجدیدپذیر است، سد لار و ماملو ۹ و ۱۵ درصد به ترتیب دارای ذخایر آبی هستند، سرجمع سد‌های ۵ گانه ما حدود ۳۱ درصد است و هنوز با ایده آل فاصله داریم.

بخشی ادامه داد: همچنین میزان مصرف آب نسبت به سال‌های گذشته در سرجمع کمتر شده است و ما باید این روند را ادامه دهیم،۶۵ لیتر با عدد ایده آل سرانه مصرف که هست فاصله داریم، سرانه مصرف آب در استاندارد برای هر نفر ۱۳۰ لیتر تعریف شده که در حال حاضر سرانه مصرف ۱۹۵ لیتر گزارش شده است.

وی تصریح کرد: اگر ۱۵ میلیون نفر در سال فقط ۶۵ لیتر ما را همراهی کنند معادل دو سد امیرکبیر (کرج) صرفه جویی خواهد شد، در سال گذشته که پویش ادوات کاهنده را آغاز کردیم تقریبا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پیش قدم و توانستیم مجهز به این ادوات کاهنده کنیم، هم اکنون هدف گذاری برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال است.

بخشی اضافه کرد: اگر ۵ دقیقه مدت زمان استحمام کاهش یابد ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد، همچنین اولین روستا در اطراف تهران ۴۰۰ اشتراک در آن توانستند ادوات کاهنده را نصب کنند، چون دوام و زیبایی روستا به آب است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان از هموطنان در خواست کرد که در این شب‌ها در مصرف آب صرفه‌جویی‌های لازم را اتخاد کنند.