به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین زلقی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اهواز پس از اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف شهر، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شدند و پس از هماهنگی قضایی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ زلقی بیان داشت: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، تعداد ۲۱ دستگاه ماینر فاقد مجوز که طبق نظر کارشناسان ارزش آن‌ها ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد و تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان، مبارزه با جرائم اقتصادی، به‌ویژه در این برهه که با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم، را از برنامه‌های اولویت‌دار پلیس عنوان کرد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف ۶۰ دستگاه ماینر در ۲ منطقه اهواز خبر داده بود.