مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: عطشِ مهارِ تمام رواناب‌های سطحی، یک خطای راهبردی است و مشاهده جریان آب در مسیل‌ها به هیچ‌وجه به معنای عدم مدیریت یا هدررفت منابع نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه عطشِ مهارِ تمام رواناب‌های سطحی، یک خطای راهبردی است گفت: مشاهده جریان آب در مسیل‌ها به هیچ‌وجه به معنای عدم مدیریت یا هدررفت منابع نیست و این رواناب‌ها، کارکرد‌های حیاتی برای تغذیه حوضه‌ها و حفظ رطوبت در کانون‌های بحرانی ریزگرد دارند.

شهابی افزود: هرگونه اقدام نسنجیده برای استفاده کامل این جریان‌ها، نه تنها به تقویت منابع آب منجر نمی‌شود، بلکه پازل فروپاشی اکولوژیک منطقه را تکمیل خواهد کرد.

وی گفت: مدیریت هوشمند منابع آب در استان، در حفظ مسیر‌های طبیعی جریان آب، تقویت آبخوان‌ها و کمک به کنترل گردوغبار تعریف می‌شود.

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: بر اساس مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب استان در دوره آماری ۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۹۸-۹۷ که به تأیید و تصویب شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده است، میزان کل رواناب تولیدی استان ۲۶۵.۷ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

شهابی افزود: از مجموع رواناب تولیدی، ۱۴۸.۴ میلیون مترمکعب به تغذیه طبیعی منابع زیرزمینی اختصاص یافته و ۱۱۶.۱ میلیون مترمکعب نیز به سدها، بند‌ها و پهنه‌های وسیع کفه‌ها و دق‌ها وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه واقعیت هیدرولوژیک استان نشان می‌دهد حجم رواناب موجود حتی برای پوشش کامل نیاز‌های زیست‌محیطی نیز کافی نیست، افزود: با وجود مصارف محدود منابع آب سطحی به میزان ۲۴ میلیون متر مکعب و خروجی رواناب محدود از استان به میزان ۷ میلیون مترمکعب، پایش‌های مستمر سازمان حفاظت محیط‌زیست از افزایش کانون‌های گردوغبار و تعداد روز‌های ناسالم خبر می‌دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد همین حجم محدود رواناب نیز نقشی مهم در تعدیل اکولوژیک استان دارد.

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای همچنین با اشاره به وضعیت سد‌های مخزنی استان افزود: سد‌های مخزنی استان در بهترین نقاط از نظر پتانسیل بارشی احداث شده و ۸ درصد از مساحت استان را پوشش می‌دهند، با این حال مجموع ورودی ۸ سد مخزنی استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۰ میلیون مترمکعب بوده است. وی گفت این داده‌ها گواه حجم رواناب محدود در استان می‌باشند.