پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار ورامین در صد و هشتمین شب حضور مستمر، با برپایی آیین عزای حسینی، بر تداوم راه امام خامنهای و صیانت از آرمانهای نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با دومین شب ماه محرم، اجتماع بزرگ مردم ورامین در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای برگزار شد. سوگواران حسینی در این قرارِ صد و هشتم، با حضور پرشور خود نشان دادند که شعله عشق به ولایت و راه رهبر شهید، با فرهنگ عاشورا پیوندی ابدی دارد.
شرکتکنندگان در این تجمع حماسی با سر دادن شعارهای بصیرتی، اعلام کردند که فقدان رهبر فرزانه انقلاب نه تنها خللی در عزم ملت ایجاد نکرده، بلکه صفوف اتحاد را علیه دشمنان مستحکمتر ساخته است. حاضران همچنین بر بیعت مجدد با رهبری جدید و ایستادگی در جبهه مقاومت تا پیروزی نهایی تأکید ورزیدند.