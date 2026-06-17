مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی افزود: امیدواریم با تداوم روند جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شرب، تا پایان سال یک میلیون متر مکعب در مصرف آب شرب صرفه جویی شود.

امامی افزود: در تعدادی از شهرهای استان، چاه هایی وجود دارد که به لحاظ کیفیت آب برای آب شرب قابل استفاده نیست و مجوزی گرفته ایم که از این چاه ها برای آبیاری فضای سبز استفاده شود.

وی گفت: استفاده از آب این چاه ها دو مزیت دارد یکی اینکه فشار از روی شبکه آب شرب برداشته می شود و دوم اینکه استفاده از آب این چاه ها از لحاظ اقتصادی برای شهرداری مقرون به صرفه تر است.