به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات در ماه محرم، به سامانه عتبات به نشانی اینترنتی atabatorg.haj.ir مراجعه و متناسب با برنامه و شرایط خود، بسته‌های متنوع سفر را انتخاب کنند.

وی با اشاره به تنوع بسته‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران، افزود: اعزام‌ها به صورت زمینی و هوایی، از یک روز تا ۱۰ روز انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت گیلان توصیه کرد: زائران برای حفظ امنیت و بهره‌مندی از خدمات مناسب، فقط در کاروان‌هایی که زیر نظر سازمان حج و زیارت قرار دارند نام نویسی کنند.