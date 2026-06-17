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مدیر حج و زیارت گیلان از آغاز نام نویسی متقاضیان سفر به عتبات عالیات در ماه محرم خبر داد و گفت: زائران به سامانه atabatorg.haj.ir مراجعه و بستههای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات در ماه محرم، به سامانه عتبات به نشانی اینترنتی atabatorg.haj.ir مراجعه و متناسب با برنامه و شرایط خود، بستههای متنوع سفر را انتخاب کنند.
وی با اشاره به تنوع بستههای پیشبینیشده برای زائران، افزود: اعزامها به صورت زمینی و هوایی، از یک روز تا ۱۰ روز انجام میشود.
مدیر حج و زیارت گیلان توصیه کرد: زائران برای حفظ امنیت و بهرهمندی از خدمات مناسب، فقط در کاروانهایی که زیر نظر سازمان حج و زیارت قرار دارند نام نویسی کنند.