با وجود اعلام مهار آتش جنگل‌های گناوه لری از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ، اما دود در برخی از مناطق همچنان قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس مشاهدات میدانی میلاد نظری خبرنگار صدا و سیما، در محدوده روستای اسلام آباد باغ انار در کوه گهر، همچنان دود مشاهده می‌شود.

بر اساس این گزارش هرچند در ضلع شرقی و غربی منطقه گناوه لری هیچ دود و آتشی مشاهده نمی‌شود، اما احتمال می‌رود با وزش باد، آتش در محدوده کوه گهر دوباره فوران کند.