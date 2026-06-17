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دادستان عمومی و انقلاب یزد: پنج هکتار از اراضی دولتی که مورد تصرف و کشت غیرمجاز قرار گرفته بود، به بیت المال بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اقبالی گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی، بررسیهای میدانی و استعلامهای لازم از اداره راه و شهرسازی انجام شد که دولتی بودن اراضی مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیریهای قضایی، سند رسمی اراضی مذکور توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شد و در نهایت با دستور قضایی، اراضی که به صورت غیرمجاز مورد کشت و تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
دادستان میبد تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به اراضی دولتی و حقوق عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.