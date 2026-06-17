به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در حاشیه رزمایش سراسری طرح مهتاب اظهار کرد: ۲۱ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در جریان چهارمین مانور سراسری طرح مهتاب کشف و ضبط شد.



شیرزاد جمشیدی افزود: این رزمایش با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق و ارتقای پایداری شبکه توزیع در سراسر استان اجرا شد.



جمشیدی اظهار داشت: با هدف اجرای طرح مهتاب و با بهره‌گیری از توان نیرو‌های عملیاتی شرکت، ۳۵ گروه تخصصی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و شناسایی مصارف غیرمجاز برق در سطح استان فعالیت گسترده‌ای را انجام دادند.



وی افزود: در این رزمایش، ضمن انجام تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهر‌ها و محور‌های روستایی و نصب فیوز‌های محدودکننده، تعداد ۱۱۳ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به سایر دستاورد‌های این رزمایش گفت: در جریان عملیات انجام شده، یک هزار و ۵۱۲ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری و همچنین ۱۱۱ دستگاه کنتور جدید نصب شد.



وی افزود: در این طرح، ۸۹ مورد انشعاب غیردائم نصب و ۱۰۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد. همچنین ۴۰۰ مورد چاه کشاورزی و عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفتند تا وضعیت مصرف و عملکرد تجهیزات آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.



جمشیدی از شناسایی ۸ مورد برق غیرمجاز دیماندی خبر داد و افزود: برای برخورد قانونی با متخلفان، ۱۲ پرونده برق غیرمجاز در واحد‌های حقوقی استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.