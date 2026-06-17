شهروندان جانفدای رباط‌کریم در صد و هشتمین شب میدانداری مستمر، با تأسی از مکتب عاشورا، بر پیوند ناگسستنی خود با ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شب‌های عزاداری سید و سالار شهیدان، اجتماع پرشور مردم شهرستان رباط‌کریم در صد و هشتمین شب پاسداری از آرمان‌های انقلاب برگزار شد. اهالی دیار کریمان در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، راه پیروزی ایرانِ امام حسین (ع) را در گرو اتحاد، انسجام و پیروی مطلق از ولایت فقیه برشمردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر رسم جانفدایی، اعلام کردند که الگوگیری از ایثار اباعبدالله الحسین (ع) عزم آنان را در مسیر مقاومت راسخ‌تر کرده است. مردم رباط‌کریم با شعار‌های کوبنده یادآور شدند که حضور در میدان تا پیروزی نهایی جبهه حق ادامه دارد و هیچ تهدیدی خللی در اراده ولایی آنان ایجاد نخواهد کرد.