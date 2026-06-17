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آزمایشهای الکتریکی قسمت ثابت یا ساکن الکتروموتور واحد شماره ۵ نیروگاه دز با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر طرح بهینه سازی نیروگاه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان گفت در راستای بهینه سازی واحد شماره ۵ نیروگاه سد دز پس از آماده سازی استاتور فریم، تکمیل عملیات ورق چینی هسته قسمت ثابت یا ساکن الکتروموتور (استاتور) مطابق با استانداردهای بین المللی، تستهای الکتریکی در دستور کار قرار گرفت.
رضا پویان با اشاره به مراحل عملیات بهینه سازی با تکمیل هسته چینی و نصب شینههای سیم پیچ قسمت ثابت یا ساکن الکتروموتور (استاتور) به منظور اطمینان از عملیات اجرایی صورت گرفته ادامه داد: در نهایت با کسب نتایج مطلوب از آزمونهای انجام شده طبق استانداردها و تکمیل دستورالعملهای مربوطه مورد تایید نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت شرکت مشانیر قرار گرفت.
وی بیان کرد: عملیات بهینه سازی واحد شماره یک از ابتدای مهرماه در سد و نیروگاه دز آغاز و پیش بینی میشود در نیمه نخست ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.