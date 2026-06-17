مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: هرگونه اعمال محدودیت یا مدیریت مصرف برق و گاز باید متناسب با سهم تولید و جایگاه اقتصادی استان اصفهان صورت گیرد و نباید بار ناترازی کشور به شکل غیرعادلانه بر دوش زیرساخت‌های این استان سنگینی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش با اشاره به شرایط سخت ناترازی انرژی در فصول مختلف سال افزود: این شرایط که به بخش صنعت، گلخانه‌ها و رفاه مردم آسیب بزند و ما شاهد قطع گاز یا برق باشیم، دیگر برای اصفهان قابل پذیرش نیست و وزارت نیرو و وزارت نفت باید به گونه‌ای تدبیر و برنامه‌ریزی کنند که گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها همواره تامین شود تا ناچار به استفاده از سوخت‌های جایگزین و مازوت‌سوزی نباشیم.

وی گفت: ما پیش از این ابلاغ کرده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی هستند و در بخش خانگی نیز پایش‌ها صورت می‌گیرد، اما مطالبه اصلی ما مدیریت کلان و اصولی زنجیره تامین توسط وزارتخانه‌های مربوطه است.

تشکیل قرارگاه بازسازی پس از حملات و حوادث اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با یادآوری پایداری و افتخارآفرینی کشور در مواجهه با تهدیدات و حملات رژیم صهیونیستی و توطئه‌های آمریکا گفت: ما شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم؛ زیرساخت‌های انرژی ما تحت حملات و آسیب قرار گرفت، اما با تلاش جهادی و به موقع، بحران مدیریت شد. در جریان کنترل حوادث، بلافاصله قرارگاه عملیاتی تشکیل دادیم، مدیر صحنه تعیین شد و امور به دست گرفتیم.

وی از وارد شدن استان به مرحله جدیدی از اقدامات خبر داد و گفت: اکنون یک قرارگاه تخصصی در حوزه بازسازی ایجاد کرده‌ایم که وظیفه آن بازسازی سریع آسیب‌های وارده به بخش‌های صنعتی، عمرانی و زیرساختی با نگاهی آینده‌نگرانه و مقاوم‌سازی شده است.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به خسارت‌های وارد شده به واحد‌های مسکونی در شهر اصفهان گفت: ۱۱ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی و تجاری در این شهر آسیب دیده که نزدیک به ۱۰۰ واحد نیازمند بازسازی کامل است و تاکنون حدود ۷۰ درصد خسارت‌های جزئی مانند شیشه و درب‌ها جبران شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بنیاد مسکن نیز در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای استان، ۶ هزار و ۸۱۹ واحد مسکونی و تجاری را در دست بازسازی دارد که بخش عمده آنها خسارت‌های جزئی دارند و تعداد محدودی نیازمند بازسازی کامل هستند.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به خودرو‌ها افزود: ۳ هزار و ۵۸۰ خودرو در این حوادث آسیب دیدند که تاکنون خسارت ۲ هزار و ۴۵۰ خودرو را بیمه‌ها پرداخت کرده‌اند و پیگیری برای پرداخت بقیه خسارت‌ها ادامه دارد.

شیشه‌فروش با بیان اینکه با وجود ارسال جمع‌بندی خسارت‌ها به تهران، تاکنون اعتباری برای بازسازی استان تخصیص نیافته است، گفت: اقدامات انجام شده تا امروز عمدتاً با اتکا به ظرفیت‌های استانی صورت گرفته است.