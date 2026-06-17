به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پی هشدار هواشناسی صادره از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و اعلام وضعیت سطح نارنجی شماره ۲۸، مبنی بر وزش باد شدید و تقویت گرادیان فشار برای سطح استان یزد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه، بر ضرورت آماده باش کامل و اقدامات پیشگیرانه توسط اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد تأکید کرد.

وی با توجه به احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست ها، تابلو‌های تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها و شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در محور‌های کویری و برون شهری، افزایش غلظت گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی، ضرورت تدابیر پیشگیرانه و کنترلی را خواستار شد.

بالاکتفی همچنین احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعت گردی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، پرهیز از تردد‌های غیر ضروری و استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروه‌های حساس، عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و همکاری با نیرو‌های امدادی، خدمات رسان و انتظامی را خواستار شد.