\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0647\u0631 \u0634\u0628 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a\u060c \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062a\u0631\u062c\u06cc\u0639\u200c\u0628\u0646\u062f \u0647\u0645\u0647 \u0634\u0628\u0647\u0627\u060c \u06cc\u06a9 \u06a9\u0644\u0627\u0645\u060c \u0634\u06a9\u0633\u062a\u200c\u0646\u0627\u067e\u0630\u06cc\u0631\u06cc \u0633\u062f \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u0646\u062c\u0627 \u06a9\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u062e\u0637 \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0645\u0644\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0647\u0631 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0648 \u0638\u0644\u0645 \u0648 \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0627\u06cc\u0633\u062a\u062f.\n\n\n\n