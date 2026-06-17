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فصل دوم پویانمایی «قصههای ناخوانده»، در ۲۶ قسمت تابستان امسال پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد زینالعابدینی، تهیه کننده پویانمایی «قصههای ناخوانده»، درخصوص تولید فصول بعدی این مجموعه گفت: فصل اول کار در ۲۶ قسمت تابستان سال گذشته پخش شد و فصل دوم نیز در ۲۶ قسمت آخرین مراحل تولید را میگذراند و در تابستان امسال در جدول پخش قرار خواهد گرفت. بخشی از طراحی فصل چهارم هم به اتمام رسیده و بهزودی در ۲۶ قسمت نگارش فیلمنامهها آغاز خواهد شد.
پویانمایی «قصههای ناخوانده»، هر قسمت سراغ قصهای شیرین برای بچهها می رود. «قصههای ناخوانده» که فصل جدیدش در مرکز پویانمایی صبا در حال تولید است، قصد دارد با تکیهبر ادبیات غنی ایرانی، شیوههای سنتی قصهگویی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ساخت پویانمایی، مفاهیم تربیتی و ارزشهای اخلاقی را به زبانی جذاب و قابلفهم برای مخاطبان کودک روایت کند.
زینالعابدینی افزود: «قصههای ناخوانده» روایتی امروزی را با الهام از ادبیات دور و نزدیک ایرانی و ارزشهای انسانی ارائه و تلاش میکند تا مفاهیم اخلاقی، روابط درست اجتماعی، دوستیها و مهربانی، آدابورسوم خوب ایرانی، سود بردن از اندیشه و تفکر درست در زندگی فردی و جمعی و از طریق داستانهای جذاب و گاهی طنز به مخاطبان خود منتقل کند.
این مجموعه سعی میکند رموز و مهارتهای زندگی جمعی را به کمک تجربهها و موقعیتهای نمایشی برای کودکان ملموس و قابلفهم کند.
«قصههای ناخوانده»، با الگو قرار دادن شخصیتها و مسیر زندگی آنها، سمت درست زندگی را از سمت غلط و اشتباه تفکیک میکند و راهنمایی لازم را کاملاً منطقی ارائه میکند.
هر قسمت، داستانی مستقل دارد، با آغاز، بحران و پایان مشخص، اما شخصیتها و لوکیشنها در تمام قسمتها ثابتاند و بهمرور بیننده با شخصیتها و روابطشان بیشتر آشنا میشود. درنتیجه، هم میتوان هر قسمت را جدا دید، هم با دنبال کردن مجموعه، شناخت عمیقتری از جهان آن پیدا کرد.