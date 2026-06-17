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مراسم «همبستگی با کودکان میناب، فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی» در شهر بمبئی هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم «همبستگی با کودکان میناب، فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی» با حضور علما، استادان دانشگاه، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در شهر بمبئی هند برگزار شد. شرکتکنندگان در این برنامه با تأکید بر ارزش جان انسانها، بهویژه کودکان، اعلام کردند که کودکان نباید قربانی منافع سیاسی و تنشهای جغرافیایی شوند و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم، خشونت و بیعدالتی سکوت کند.
در این مراسم، پیام ویدئویی حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم الهی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در هند، برای حاضران پخش شد.
وی در این پیام از ابراز همدردی مردم هند با ملت ایران پس از شهادت آیتالله العظمی سید علی خامنهای قدردانی کرد و اظهار داشت که پیامهای تسلیت، دعاها و ابراز محبت مردم هند، جلوهای از دوستی تاریخی و احترام متقابل میان دو ملت ایران و هند است.
نماینده ولی فقیه همچنین تأکید کرد که در روزهای سخت و لحظات اندوه، چنین همبستگیهایی میتواند پیوندهای انسانی، اخوت و برادری میان ملتها را بیش از پیش تقویت کند.
مجید میمن، حقوقدان برجسته و نماینده پیشین پارلمان هند، سانحه میناب را «فاجعهای تکاندهنده برای وجدان بشریت» توصیف کرد و گفت کودکانی که با امید به آیندهای روشن راهی مدرسه شده بودند، قربانی خشونت و جنگ شدند.
وی با تأکید بر اینکه جنگ هرگز راهحل مشکلات نیست، افزود: جنگ تنها موجب ویرانی، رنج و افزایش مصیبتهای انسانی میشود؛ و همچنین از نبود واکنش مؤثر جهانی نسبت به این حادثه ابراز تأسف کرد و خواستار همبستگی جهانی در برابر چنین فجایعی شد.
آغا سلطان، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی اهل بنگلور، نیز شهادت کودکان بیگناه را زخمی بر وجدان بشریت دانست و اظهار کرد که شهادت ۱۶۸ کودک، انسانهای آزاده و عدالتخواه سراسر جهان را اندوهگین کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی گفت: با وجود تصویب قطعنامههای مختلف، هنوز عدالت و پاسخگویی واقعی در برابر این جنایتها مشاهده نمیشود. وی همچنین آموزههای امام حسین (ع)، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از انسانیت را وظیفهای اخلاقی و انسانی دانست.
سرتیپ دکتر جیدی هندی نیز در سخنانی به روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و هند اشاره کرد و گفت: دو کشور در طول تاریخ در برابر فشارها و چالشهای خارجی ایستادگی کردهاند و همواره پیوندهای عمیق انسانی و فرهنگی میان ملتهای آنها برقرار بوده است.
وی با ابراز اندوه نسبت به شهادت ۱۶۸ دانشآموز در سانحه میناب، این حادثه را فاجعهای بزرگ برای بشریت توصیف کرد و با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی نمود؛ و تأکید کرد که ملتها با صبر، اتحاد و روحیه فداکاری میتوانند بر دشوارترین شرایط غلبه کنند.
سدھیندر کلکرنی، روزنامهنگار برجسته و مشاور پیشین آتل بیهاری واجپایی، نخستوزیر سابق هند، نیز در سخنان خود نسبت به پیامدهای انسانی جنگها هشدار داد و با تأکید بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، بهویژه کودکان، گفت: امنیت و سلامت کودکان باید به عنوان یک اولویت جهانی مورد توجه قرار گیرد و جامعه بینالمللی نباید نسبت به رنج انسانهای بیگناه بیتفاوت باشد.
در این مراسم همچنین شخصیتهای علمی، فرهنگی و رسانهای مختلفی حضور داشتند که از جمله آنها میتوان به دکتر محمدحسین ضیایینیا، معاون نماینده رهبر انقلاب اسلامی در هند، و کمار کیتکر، عضو پیشین راجیه سبها و روزنامهنگار باسابقه هندی اشاره کرد.
در پایان مراسم، دکتر محمدرضا فاضل، رئیس خانه فرهنگ ایران در بمبئی، از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان قدردانی کرد؛ و نقاشیها و آثار هنری دانشآموزان هندی برای مدرسه میناب ارسال خواهد شد تا پیام محبت، همدردی و همبستگی کودکان هند به دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده منتقل شود.
یکی از بخشهای قابل توجه این برنامه، حضور گسترده دانشآموزان و برگزاری نمایشگاه نقاشی با موضوع صلح، دوستی و همدلی انسانی بود.
کودکان شرکتکننده با زبان هنر، مخالفت خود را با جنگ و خشونت بیان کرده و بر اهمیت صلح، دوستی و حمایت از کودکان در سراسر جهان تأکید کردند.
در پایان این مراسم، حاضران بر ادامه تلاشهای مشترک برای حفاظت از کودکان در برابر پیامدهای جنگ و خشونت تأکید کرده و خواستار تقویت ارزشهای انسانی، صلح و همزیستی میان ملتها شدند.