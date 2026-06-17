به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، راه اصلی به عنوان شریان توسعه هر منطقه نقش مهمی در رشد اقتصادی، اجتماعی آن منطقه دارد، راه های ارتباطی نهاوند به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تردد ۵ استان غربی به مرکزی کشور از اهمیت بالای برخوردار است.

با هدف ساماندهی برخی محور‌های مواصلاتی حادثه خیز امسال ۱۹ طرح راهسازی در ۴ نقطه نهاوند در حال اجراست که میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بنا ه گفته پرورشی خرم، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در مرحله اول برای اجرای طرح‌های راهسازی نهاوند در سال مالی ۴۰۴ درنظر گرفته شده است که تا پایان سال به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.