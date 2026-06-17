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دومین رویداد ملی مسئلهمحور نان با رویکرد توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش نان، با تمدید مهلت برگزاری، روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، این رویداد با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای فناورانه برای چالشهای صنعت نان و توسعه همکاری میان پژوهشگران، فناوران، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه نان برگزار میشود.
محورهای این رویداد شامل مواد اولیه، بهبوددهندهها و افزودنیها، نانهای فراسودمند و سلامتمحور، تولید نان با ماندگاری و کیفیت بالاتر، نوآوری در زنجیره تأمین و اصلاح الگوی مصرف و همچنین کاهش ضایعات در طول زنجیره نان است.
برگزارکنندگان این رویداد از پژوهشگران، فناوران، صاحبان صنایع، شرکتهای دانشبنیان و علاقهمندان دعوت کردهاند تا با حضور در این رویداد، ایدهها و راهکارهای نوآورانه خود را برای توسعه صنعت نان کشور ارائه کنند.
گفتنی است علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی رویداد به نشانی conf.rifst.ac.ir/bread-event۲ مراجعه کنند.