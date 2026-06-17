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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از برخورد قاطع و بازدارنده با واحدهای متخلف و صدور احکام مهروموم ۱۴۳ واحد متخلف اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: قضات شعب تعزیرات حکومتی استان در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و نظم اقتصادی جامعه و برخورد قاطع با واحدهای متخلف، از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۳ فقره حکم مهروموم واحدهای متخلف اقتصادی صادر شد.
وی افزود: در راستای مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش چند برابری جریمهها و مهروموم واحدهای صنفی و نصب دیوارکوب (بنر) که بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان صنفی دارد، اعمال خواهد شد.