به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: قضات شعب تعزیرات حکومتی استان در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و نظم اقتصادی جامعه و برخورد قاطع با واحد‌های متخلف، از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۳ فقره حکم مهروموم واحد‌های متخلف اقتصادی صادر شد.

وی افزود: در راستای مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش چند برابری جریمه‌ها و مهروموم واحد‌های صنفی و نصب دیوارکوب (بنر) که بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان صنفی دارد، اعمال خواهد شد.