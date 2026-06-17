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ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی اعلام کرد: از ساعت ۱۳ تا ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد صداهای انفجار از محدوده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز شنیده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه ادارهکل مدیریت بحران استانداری ذکر شده است: مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیده شدن صداهای انفجار که مربوط به انهدام مهمات باقیمانده از جنگ تحمیلی است نداشته باشند. این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقیمانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان انجام می شود و جای نگرانی نیست.