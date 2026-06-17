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مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از امضای توافقنامه ساخت ۲۴ سوله ورزشی جدید در راستای توسعه فضاهای ورزشی و ارتقای سرانه تربیت بدنی مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی گفت: بر اساس این توافقنامه، ۲۴ سوله ورزشی جدید در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان احداث خواهد شد که نقش مؤثری در افزایش سرانه فضاهای ورزشی، توسعه فعالیتهای تربیت بدنی، ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و ورزشی ایفا خواهد کرد.
وی افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامههای توسعهای دولت در حوزه آموزش و پرورش و با هدف خدماترسانی مطلوب به جامعه دانشآموزی استان صورت گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با بیان اینکه توسعه فضای ورزشی در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان دارد، ادامه داد: وجود امکانات ورزشی مناسب ضمن افزایش فعالیت بدنی، کاهش کمتحرکی و پیشگیری از بسیاری از بیماریها به کاهش استرس، افزایش نشاط و تقویت اعتمادبهنفس دانشآموزان کمک کرده و زمینه رشد متعادل آنان را فراهم میکند.
رسول صفرزائی تأکید کرد: علاوه بر این فضاهای ورزشی مدرسه در تقویت مهارتهای اجتماعی و اخلاقی دانشآموزان نیز موثر هستند واز سوی دیگر فعالیتهای گروهی ورزشی روحیه همکاری، مسئولیتپذیری، نظم و احترام به قوانین را در افراد تقویت میکند.
با بیشاز سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت، جوانترین استان کشور محسوب میشود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل میدهند.